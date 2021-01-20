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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم ينشر فيديو لطريقة تحضير أسئلة الثانوية العامة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:21 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحي عن كيفية التحضير للأسئلة الجديدة في المرحلة الثانوية العامة استعدادا لامتحانات نهاية العام التي تعقد بنظام التقييم الجديد.

وأكد الوزير، خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ان الفيلم تم إعداده لأول مرة منذ عامين لأول دفعة للنظام الجديد إلى أن طريقة الأسئلة الجديدة لا تضع الطالب في مأزق بسبب نسيان ما حفظه؛ لأنها تعتمد على الفهم.

وعلق الوزير على الفيديو قائلًا، لعله يكون مفيدا للطلاب الجدد وهم يستعدون للامتحانات المقبلة.

ويمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالى:

https:m.facebook.com1373090814posts10225736106374070

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ يستعرض أمام البرلمان اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021 أهم ملفات تطوير التعليم خلال المرحلة الماضية.

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