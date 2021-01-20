وزير التعليم ينشر فيديو لطريقة تحضير أسئلة الثانوية العامة

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحي عن كيفية التحضير للأسئلة الجديدة في المرحلة الثانوية العامة استعدادا لامتحانات نهاية العام التي تعقد بنظام التقييم الجديد.وأكد الوزير، خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ان الفيلم تم إعداده لأول مرة منذ عامين لأول دفعة للنظام الجديد إلى أن طريقة الأسئلة الجديدة لا تضع الطالب في مأزق بسبب نسيان ما حفظه؛ لأنها تعتمد على الفهم.وعلق الوزير على الفيديو قائلًا، لعله يكون مفيدا للطلاب الجدد وهم يستعدون للامتحانات المقبلة.ويمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالى:يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ يستعرض أمام البرلمان اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021 أهم ملفات تطوير التعليم خلال المرحلة الماضية.