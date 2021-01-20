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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1772 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:04 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
وكالات
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أعلنت باكستان اليوم الأربعاء عن تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 11 ألفًا و103 حالات.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، عن تسجيل 1772 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 524 ألفًا و783 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.

وما زال إقليم السند الأكثر تضررًا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن سبعة ملايين و481 ألفًا و688 اختبار كشف للفيروس و39 ألفًا و604 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 478 ألفًا و517 شخصًا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2368 مريضًا في حالة حرجة.

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