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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اتحاد العمال يستغيث بالرئيس لإنقاذ «الدلتا للأسمدة»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:13 ص
الاتحاد العام لنقابات
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
دعاء جابر
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وجه مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي عقد أمس الثلاثاء بشكل طارئ، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل وإيقاف قرار نقل ومحاولات تصفية شركة الدلتا للأسمدة من محافظة الدقهلية إلى محافظة السويس، بدعوى أنها ملوثة للبيئة، وإنقاذ مصير أكثر من 2500 عامل بالشركة.

وأوضحت النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي، أن نقل هذه الشركة الاستراتيجية من محافظة إلى أخرى لا يقل خطورة عن تصفيتها بل هو بمثابة خطوة نحو ذلك مما يهدد مصير العمال، ومستقبل أولادهم، وكذلك القضاء على صناعة هامة أطلق عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنها «مارد الدلتا»؛ نظرًا لدورها في دعم الفلاح، وتحقيق التوازن في أسعار الأسمدة، وكذلك دعم الاقتصاد القومي.

ودعت النقابة العامة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بتطوير شركات قطاع الأعمال العام، ودعم الصناعة الوطنية والاكتفاء الذاتي، والتصدير للخارج، خاصة وأن هذه الشركة العملاقة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لذلك، بشرط تطوير الماكينات والمعدات، والاستفادة من قدرات الشركة وموقعها الاستراتيجي.

وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكذلك الجمعيات العمومية والالتزام بخطة تطوير الشركة على أرض الشركة بمدينه طلخا بالمنصورة، خاصة بعد أن قامت "الشركة القابضة" بطرح كراسة الشروط لعدد (4) شركات عالمية كبرى في مجال الأسمدة لتطوير الشركة حتى تتحول إلى رابحة، حيث إنها لم تشهد أى تطوير لخطوط إنتاجها منذ ما يزيد على ثلاثون عامًا مثلها مثل باقى شركات قطاع الأعمال العام.

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