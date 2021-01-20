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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تسير 46 رحلة بمطار القاهرة اليوم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:55 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأربعاء، 46 رحلة جوية بمعدل 33 رحلة دولية، و10 رحلات داخلية، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، لنقل أكثر من 5547 راكبا.

وتسير الشركة الرحلات الدولية إلى كل من بيروت، جدة، المدينة المنورة، بغداد، الرياض، دبي، لندن، الدمام، باريس، اسطنبول، الدوحة، روما، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا،مسقط، ميلانو، نيويورك، أمستردام، والرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارتى الطيران المدني والسياحة على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد.

وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.

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