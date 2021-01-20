رغم تفشي كورونا.. 3682 حادث عنف مسلح العام الماضي في تركيا

على الرغم من كون سنة 2020 عام انتشار جائحة كورونا في تركيا، إلأ أن حوادث العنف لم تتراجع بالبلاد، حيث شهدت الجمهورية التركية 3682 حادثة عنف مسلح خلال العام المنتهي، وفقا لما كشفته مؤسسة "أوموت" ونشرته جريدة "سوزجو" التركية، أسفرت عن وفاة 2040 شخصا وأصيب 3688 أخرين.وذكرت جريدة "سوزجو"، أن حوادث العنف المسلح في تركيا زادت خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 69%، وسجلت أعلى زيادة في وسط الأناضول بنسبة 90%.فيما وقع 3682 حادثا مسلحا، 3128 منها باستخدام أسلحة نارية و554 باستخدام أدوات حادة مثل السكين، وأسفرت تلك الحوادث عن مقتل 2040 شخصًا وإصابة 3688 آخرين.