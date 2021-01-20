الأمن يفحص فيديو لشخص يحاول حرق طفلة بالطريق

كشفت مصادر أمنية عن أن أجهزة الأمن تفحص فيديو متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خاص بأحد الأشخاص يحاول إشعال النيران في طفلة في الطريق، ووجود سيدة تصرخ بجواره لتحديد هوية أطراف الفيديو وكشف حقيقة محتواه.وأكدت المصادر أن أقسام الشرطة لم تتلق أي بلاغاتٍ حتى الآن بهذه الواقعة من أسرة الطفلة أو تحديدًا من والدتها أو من أي شخص آخر، وأن الجهات المعنية تحركت تلقائيًا بعد رصد الفيديو تمهيدًا للقبض على المتهم، لأنه ارتكب جريمة بحق هذا الطفلة في مشهد موثق بالفيديو.