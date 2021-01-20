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لايف ستايل

هل اختلاق الأطفال للأشياء أمر جيد؟

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:00 ص
جريدة الدستور
وكالات
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الصغار حكاءون بارعون، فقد يقولون: "سقط جون في الحضانة اليوم وجاءت سيارة إسعاف بصفارات الإنذار وأضواء وأخذته".

ولن يستغرق الأمر الكثير من التقصي لاكتشاف قصص متداخلة مثل السابقة التي غالبا ما يثبت عدم صحتها، حيث إن الكثير من الأطفال لديهم خيال خصب وهم مبتكرون للغاية في اختلاق الأشياء، ولكن إلى أي مدى يجب على الآباء السماح بهذا ومتى يجب قول شيء؟

يجب على الآباء مجاراة القصة في البداية وإبداء الاهتمام بها، بحسب دانا مونت، مستشارة توجيه الأطفال في ألمانيا. وتقول: "سوف يعلمون الكثير عما يدور في أذهان أطفالهم وكيف يرون العالم".

لا يوجد داع للقلق عندما يتبين أن قصص الطفل ليست واقعية بالكامل، بحسب "مونت"، التي تقول إنها علامة على التطور الصحي للطفل لأن الأطفال يتعلمون التعاطف من خلال ألعاب تقمص الأدوار والقصص الوهمية.

وتشير إلى أنه يجب على الآباء أن يضعوا فى أذهانهم أن الأمر لا يحتاج فقط تخيلا وذكاء لابتكار القصص، ولكن أيضا القليل من المهارة اللغوية.

تعلم "مونت" من خلال خبرتها في المجال الاستشاري أن الكثير من الآباء يفزعون إذا ما اعتقدوا أن ابنهم كاذب بارع. ولكنها ترى أن تعنيف الطفل غالبا ما يأتي بنتائج عكسية، موضحة أنه يمكن أن يؤدي إلى المزيد من قول أمور غير حقيقية بدافع الخوف من العقاب.

حتى لو لم يكن الآباء متأكدين مما إذا كانت القصة قد حدثت بالفعل من عدمه، تقول "مونت" إنه ينبغي منح الطفل فرصة الاستفادة من الشك فيما يقول.

عندما يكون الأطفال صغارًا للغاية، حتى الأشياء الخيالية تبدو حقيقية لهم، غير أنه يمكن للوالدين أن يسألا الطفل عندما يكون هناك شيء غريب في قصة ما.

وبشكل عام، الأطفال دون سن ثلاث سنوات، وأحيانا حتى في سن أربع سنوات، لا يمكنهم دائما التمييز بين الحقيقة والخيال. إنهم لا يمكنهم فهم الفرق بين الاثنين حتى سن الخامسة ويمكنهم حينها الكذب عن قصد للحصول على شيء يريدونه.

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