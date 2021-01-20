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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجيش اليمني: قتلى وجرحى في صفوف الحوثي وسط البلاد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:57 ص
الجيش اليمني
الجيش اليمني
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أعلنت قوات الجيش اليمني، سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع شمال محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وأفاد الجيش اليمني في بيان، أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء بأن كمينا محكما نفذه الجيش الوطني جنوب جبل صوران بجبهة ناطع، أوقع مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية، وأسفر عن مصرع عدد منهم وجرح آخرين.

وأضاف البيان أن مدفعية الجيش استهدفت أيضا مواقع وتحصينات للميليشيات في جبل البرك جنوب شرقي جبل صوران، وأسفر الاستهداف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت عدة غارات جوية يوم أمس الثلاثاء، آليات تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة الجوف.

وشنت مقاتلات التحالف ثلاث غارات جوية استهدفت طاقمين وعربة تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة دحيضة، شرق الحزم، مركز محافظة الجوف.

وتزامنت الغارات مع اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش اليمني ضد عناصر الميليشيات الحوثية، في عدد من جبهات الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة للميليشيا، بحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني.

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