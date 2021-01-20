144.3 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين 2020

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 6.2% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 999.98 مليار يوان (144.3 مليار دولار) خلال عام 2020.وذكرت وزارة التجارة الصينية، في أحدث بيانات أصدرتها اليوم الأربعاء، أن الصين تمكنت من الخروج من أزمة كورونا (كوفيد-19) وتحقيق هدفها المتمثل في استقرار الاستثمار الأجنبي في عام 2020، مخالفة الاتجاه النزولي في الاستثمار الأجنبي العالمي.وأضافت الوزارة أنه في عام 2020، لامس الاستثمار الأجنبي الصيني مستوى قياسيا، مع تسارع نموه وزيادة حصته العالمية، حيث تم تحسين هيكل الاستثمار الأجنبي في الصين، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي في صناعة الخدمات 776.8 مليار يوان (112.2 مليار دولار) في عام 2020 بزيادة 13.9% على أساس سنوي، بينما ارتفع الاستثمار في قطاع خدمات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 28.5%.