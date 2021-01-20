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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشر «نيكي» الياباني يهبط بفعل عمليات بيع لجني الأرباح

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:47 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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تخلت الأسهم اليابانية، عن مكاسب حققتها في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح إذ لم تُشكل دعوة جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية لإنفاق كبير مفاجأة للمستثمرين.

ونزل المؤشر نيكي الياباني 0.38 بالمئة إلى 28523.26 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34 بالمئة إلى 1849.58 نقطة.

وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى مستوى قياسي، مع دفاع يلين عن حزمة مساعدات مالية سخية لمعاونة أكبر اقتصاد في العالم على الخروج من تراجع مدفوع بجائحة فيروس كورونا.

لكن ماساهيرو إيتشيكاوا كبير الإستراتيجيين لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول، قال إنه لم يكن هناك رد فعل جديد في السوق اليابانية إذ أن وسائل الإعلام أوردت تصريحات يلين مسبقًا.

وقال إيتشيكاوا "خطاب يلين جرى وضعه في الحسبان بالكامل في السوق اليوم والمستثمرون يبيعون الأسهم لجني الأرباح".

وكبحت الانخفاض أسهم الرقائق والمكونات الإلكترونية.

وارتفع سهم تايو يودن 3.92 بالمئة وربح سهم طوكيو إلكترون 0.98 بالمئة، وزاد سهم روم 1.02 بالمئة وتي.دي.كيه كورب 0.4 بالمئة.

وصعد سهم طوكيو إلكتريك باور 7.63 بالمئة إذ ارتفعت أسعار بيع الكهرباء بالجملة في اليابان؛ بسبب أن مزودي الطاقة الكهربائية بحاجة ماسة للإمدادات لتلبية الطلب على التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة.

وتقدم 120 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 101. ونزل سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 3.35 بالمئة، بعد أن ذكرت وكالة أنباء جيجي برس أن شركة الطيران ستسجل أسوأ أرباح جارية للتسعة أشهر المنتهية في ديسمبر.

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