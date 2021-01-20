انطلاق المرحلة الثانية من مشروع «ابدأ حلمك» بـ«ثقافة أسوان»

بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية «ابدأ حلمك» بمحافظة أسوان، حيث تم طرح استمارات الاشتراك في المواقع التابعة لفرع ثقافة أسوان، برئاسة نجوى أحمد سيد، وتحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، طوال يناير الجاري وحتى منتصف فبراير المقبل.يستثمر المشروع طاقات الشباب في المجال المسرحي، باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع.وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أعلنت عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية "ابدأ حلمك" بالمحافظات، والتي تنطلق فى خمس محافظات هى «بني سويف، كفرالشيخ، بورسعيد، الجيزة، أسوان».وتعد ورشة "ابدأ حلمك" أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة بالمحافظات لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، وتهدف إلى استثمار طاقات الشباب بمختلف أقاليم مصر لإثراء المجال المسرحي، باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع.