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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أبناء ولكن».. طردوا والدهم من البيت بكفر الشيخ: بصموني على كل حاجة (فيديو)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:46 ص
حسين إبراهيم عبدالنعيم
حسين إبراهيم عبدالنعيم
عمرو الشامي
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قال الحاج حسين إبراهيم عبدالنعيم، المقيم حاليا بقرية شالما التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، إن أبناءه الثلاثة قاموا بطرده هو وزوجته من بيته المسجل باسمه واستولوا عليه وأيضا على ورشة ميكانيكا أسفل البيت، كان يعمل بها منذ عشرات السنين، وقاموا بتغيير الأقفال ومنعوه من دخول البيت.

وأضاف الحاج حسين، 70 عاما، خلال حديثه لـ"الدستور"، أن بداية المشاكل مع أولاده بدأت منذ عدة سنوات وتحديدا عندما تزوج بسيدة بعد وفاة والدتهم، وجاء بها لكي تعيش معهم بالمنزل، وهنا بدأو يعاملونها بشكل سيئ للغاية ويعتدون عليها وأيضا عليه هو ويسبونها بأبشع الألفاظ، وعند حدوث ذلك قمت بكتابة شقة بالبيت لها باسمها بيع وشراء، ومع زيادة المعاملة السيئة تركت زوجتي المنزل وذهبت عند أهلها.

وتابع: "لكنني فوجئت أن أولادي قاموا بالاشتراك مع أحد المحامين وخدعوني وجعلوني أبصم على عقد بيع المنزل بالمحل الموجود أسفله لهم دون أن أعلم، مستغلين أنني لا أعرف القراءة والكتابة، وعلى الفور لجأت للقضاء للإتيان بحقي وإثبات ما تعرضت له من خداع وبالفعل أخذت حكم بالتمكين من المنزل وزوجتي أخذت حكم بالتمكين من الشقة التي كتبتها باسمها، قبل أن يستأنف أولادي على أحكام التمكين الصادرة لصالحنا".

وأكد الحاج حسين عبد النعيم، أنه مصاب بعدة أمراض منها القلب والبروستاتا، وحاليا يمكث عند أهل زوجته، وعندما ذهب إلى منزله للإتيان بملابسه وجد أن أولاده قد قاموا بتغيير الأقفال ورفضوا دخوله، وعاد مرة أخرى لمنزل أهل زوجته حيث يقيم حاليا.

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