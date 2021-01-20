عبدالعاطي: مستعدون لموسم الأمطار والسيول

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إن جميع أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية تواصل المجهودات للتصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية وأملاك الرى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.وشدد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.وشدد على ضرورة المرور المستمر والمتابعة الدورية؛ للتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور كافة المجارى المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لمجابهة أي طارئ أو ازدحامات.كما أكد أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة؛ للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.