وفيات «كورونا» تتخطى 13 ألف حالة فى هولندا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في هولندا، إلى 934 ألفًا و503 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 13 ألفًا و264 حالة، وتعافي 12 ألفًا و38 شخصًا من المصابين.وأعلنت هولندا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل نحو 46 أسبوعًا.