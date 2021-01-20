3 ملايين إصابة بفيروس كورونا في فرنسا

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، ثلاثة ملايين حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، وصل إلى 71 ألفًا و482 حالة، وتعافي 217 ألفًا و745 شخصًا من المصابين.وأعلنت فرنسا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 51 أسبوعا.