إغلاق 3 محلات خالفت مواعيد الغلق بوسط الإسكندرية

أغلق حي وسط الإسكندرية 3 محلات لم تلتزم بمواعيد الإغلاق، خلال حملة مكبرة مساء أمس استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، للمرور على المحلات والتنبيه على مواعيد الغلق المقررة، وفقًا لتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس الحي، وتم خلالها المرور بشوارع سنادينو، ابن حزم، والسلطان حسن.جاء ذلك تفعيلًا لقرارات وزير التنمية المحلية وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لتحقيق الانضباط وتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.