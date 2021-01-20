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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 2.37 مليون

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:30 ص
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
وكالات
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وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 2.37 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح، اليوم الأربعاء، بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز الأمريكية" ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 54 ألفا و173 حالة. وتعافي من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس 150 ألفا و376 شخصا من المصابين.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 50 أسبوعا.

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