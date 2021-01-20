«الرى»: تحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تقوم بحصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية حاليًا تمهيدًا لتنفيذ مشروع تأهيلها، موضحًا أنه تم تنفيذ تجربة ريادية لتأهيل أحد المساقى، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل.وأوضح وزير الموارد المائية والرى، الأربعاء، أنه سيتم التنفيذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى والمنتفعين على المسقى، كما تعمل الوزارة على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في كل المناحي.كما أكد وزير الرى، على مواصلة الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لتحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى ودون تهاون، مؤكدًا على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، نظرًا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.