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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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الأطفال الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا.. متى نقلق؟

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:21 ص
الأطفال
الأطفال
سارة ساويرس
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أكد الأطباء أن نتيجة إصابات الأطفال بمضاعفات فيروس كورونا منخفضة بالمقارنه بكبار السن، ولكن هناك بعض الفئات من الأطفال التى يجب الانتباه إليها، وهى معرضة لحدوث مضاعفات عند الإصابة، لذلك يتحدث اليوم، الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى عزل النجيلة سابقًا، حول من هم الأطفال المعرضين للمضاعفات بغض النظر عن السن.

- يحذر دكتور محمد علام، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" من حدوث الإصابة بكورونا للأطفال أقل من سنة لأنهم أكثر عرضه للمضاعفات من غيرهم من الأطفال.

- الأطفال الذين لديهم مشاكل صحية مزمنة وهي الربو أو مرض مزمن بالرئة، داء السكري، الأمراض الوراثية، أنيميا الخلايا المنجلية، أمراض القلب منذ الولادة، ضعف الجهاز المناعي بسبب بعض الحالات الطبية أو تناول الأدوية التي تضعف جهاز المناعة، المصابون بالسرطان، السمنة المفرطة.

الأعراض:

تظهر الأعراض عند الأطفال مشابهة لدور البرد العادى أو الأنفلونزا الموسمية وغالبا تكون بسيطه إلى متوسطة ونادرا حينما تكون شديدة وهي كالتالي:

- ارتفاع درجة الحرارة.
- سعال جاف (وخاصة في الأطفال الذين يعانون من الحساسية أو الربو بيكون).
- احتقان الأنف أو سيلان الأنف.
- فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم.
- التهاب الحلق او احتقان بالحلق (فى الأطفال الصغيرين يحدث تغيير في الصوت).
- ضيق التنفس أو صعوبة التنفس.
- إسهال.
- الغثيان أو القيء.
- ألم المعدة.
- ضعف عام وعدم القدرة على الحركة (فى الرضع ينام أكثر من المعدل الطبيعى والبكاء ضعيف).
- صداع بالرأس.
- آلام في العضلات أو الجسم.
- ضعف الشهية فلا يأكل وجبته أو يرفضها.

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