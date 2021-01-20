إصابات «كورونا» فى إيطاليا ترتفع إلى 2.4 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في إيطاليا إلى 2.4 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 83 ألفًا و157 حالة.وأشارت البيانات، إلى تعافي 1.78 مليون شخص من المصابين بالمرض.وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس المستجد في البلاد، قبل نحو 50 أسبوعًا.