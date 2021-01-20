168 ألف إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل 168 ألفا و58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 24 مليونا و246 ألفا و830 حالة.وأضافت الجامعة- وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل ألفين و550 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 401 ألف و553 حالة.