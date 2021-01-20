التضامن: الوضع بالحضانات مستقر ولم تسجل إصابات بكورونا

قال محمود شعبان مسئول الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك 4 آلاف حضانة تم إعادة فتحها منذ اتخاذ قرار إعادة فتح الحضانات فى 15 مايو الماضي بعد الجائحة الأولى من كورونا، من إجمالى 15 ألف حضانة.وأضاف شعبان فى تصريحات للدستور، أنه تم إغلاق 11 حضانة بسبب عدم اتباعهم للإجراءات الاحترازية، حيث إن المتابعة تتم بشكل يومي، لافتا إلى أن الوضع مستقر تماما بكل المحافظات، ولم نسجل إصابات بكورونا منذ قرار وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج بإستمرار عمل الحضانات.وأشار إلى أن نسبة الاشغال بالحضانات 50 أو أقل، لأن الحضانات عرض وطلب وهناك أسر متخوفة من نزول أبنائها، وهناك أسر موظبة على نزول أبنائها، مؤكدا أن الذهاب للحضانات ليس إجباريا.وأوضح أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية لإعادة فتح أو استمرار فتح الحضانات وهى أن يكون المشرف على الحضانة شخص مؤهل ومدرب على التعامل مع جائحة كورونا، وأن تكون النسبة الاستيعابية 50٪، وأن توجد غرفة عزل داخل بالحضانة، بالإضافة إلى وجود كاشف حرارة لقياس درجة حرارة الأطفال والعاملين بها، مع إجراء تحاليل صورة دم كاملة للمتعاملين مع الأطفال قبل فتح الحضانة، ويسمح للأطفال الدخول بشنطة خاصة بها منظفات، ويحظر دخول الزوار وأولياء الأمور، كذلك لابد من التزام الأطفال بخلع الأحذية خارج الحضانة قبل دخولهم، مع التأكيد على التعقيم المستمر.وأكد أن هناك لجنة لتقييم الموقف وبناء عليه يتم تحديد فتح الحضانة من عدمه، ويقر صاحب الحضانة على الالتزام بهذه التعليمات، وفى حالة عدم التزامه بالإجراءات يتم غلق الحضانة، موضحا أن التأكد من الإجراءات الاحترازية يتم من خلال لجنة فرعية تمر على الحضانات 3 مرات أسبوعيا، وفى حال ظهور أى إصابة تغلق الحضانة لمدة أسبوع على أن يتم تعقيمها.