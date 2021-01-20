«التضامن»: بطاطين وإعاشة لـ4 أسر انهار عقارهم بالإسكندرية

تلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بلاغًا بشأن أنهيار العقار رقم 10 شارع المرادي من المرغني بحي وسط، وكلفت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير المديرية، بالتدخل السريع والتوجه على الفور لموقع البلاغ.وتوجه فريق الإغاثة من مديرية التضامن الاجتماعي، وفريق إغاثة إدارة وسط الاجتماعية الي موقع العقار المنهار للمعاينة والحصر.وتبين من المعاينة أن العقار مكون من 4 أدوار، وصادر له قرار بالترميم من عام 2012، والسكان المقيمين بالعقار على مسئوليتهم، وبناءً على الحصر تبين وجود 4 أسر متضررة، وجار عمل الأبحاث واستكمال المستندات لصرف مساعدة الإعاشة، كما تم توزيع بطاطين ووجبات غذائية من خلال جمعية المرأة والتنمية ومؤسسة "أنا مصرية" على الأسر المتضررة.