1274 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في طوكيو؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس، إلى 89 ألفا و188 حالة.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن اليوم هو الثامن على التوالي الذي تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية في طوكيو الألف حالة.