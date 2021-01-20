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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1274 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى طوكيو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:14 ص
كورونا في طوكيو
كورونا في طوكيو
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في طوكيو؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس، إلى 89 ألفا و188 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن اليوم هو الثامن على التوالي الذي تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية في طوكيو الألف حالة.

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