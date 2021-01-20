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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روحاني يدعو بايدن إلى العودة للاتفاق النووى مع إيران

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:16 ص
روحاني
روحاني
وكالات
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دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الإيراني، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بعرقلة خطة التطعيم الإيرانية الشاملة ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أن الحملة ستبدأ رغم العقوبات الأمريكية.

وقال "روحاني" في تصريحات نقلها مكتبه: "لولا العقوبات والحواجز والقيود التي تفرضها إدارة ترامب، فإن شراء اللقاحات سيبدأ بالتأكيد في وقت قريب، وهذه هي الجريمة التي ارتكبها الأمريكيون ضد الشعب الإيراني".

وأضاف الرئيس الإيراني أن حملة التطعيم الوطنية ستبدأ وفق استراتيجية الدولة بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاحات إلى إيران خلال الأسابيع المقبلة.

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