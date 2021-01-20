نمل سام والجراد بالنوتيلا.. أغرب الأطباق حول العالم

1-النمل السام:



2- الحيوانات المنوية:



3 - عيون التونة:



4- جنين البط حيا:



5- أنف الغزال:



6- لحم الكلاب:



7- الخفافيش:



8- مخ القردة دون طهي:



9- طبق الديدان والصراصير:



10- جنين المعاز حيا:



11- طبق التمساح:



12- حلوى الحشرات من الديدان والدبابير:



13 – الجراد بالنوتيلا:



14- البيض المعفن:



15- شوربة السلاحف:



يوجد لكل بلد العديد من العادات في مختلف جوانب الحياة، خاصة في الجوانب التي تتعلق بالعادات اليومية ومنها الأكل، فكل دولة لها أكلات مفضلة تختلف عن باقي الدول، ونرصد في هذا التقرير مجموعة من أغرب الأكلات المختلفة التي تتميز بها بعض الشعوب ومنها:المكسيك من الدول التي تشتهر بطبخ نوع من أنوع النمل السام، وهو ما يسمي " إسكامولز" وهومن أغلي الاطباق المكسيكية.اليابان ومن أكثر الدول غرابة في الاكل حيث أنهم يأكلون وجبات من الحيوانات القرود والكلاب وغيرها ولكن من أشهر الاطباق التي تتميز بها اليابان هو طبق " شيراكو"، وهو كيس الحيوانات المنوية إما في سمك القد، أو سمك الصياد أو السمك البخاخ.تعتبر من أشهر الأطباق في الصين هي طبق عيون سمك التونة المقلية، وتقدم عادة في صوص الطماطم بالثوم والصويا صوص ويقال بأن لها طعم سمك الحبار.ومن أشهر الأطباق في الفلبين " البلوط"، وهي عبارة عن جنين البط المسلوق حيا داخل البيضة ويأكل مع الملح والفلفل والخل.في كندا لديهم طبق مشهور باسم "ألموظ"، هو غزال أمريكي ضخم، وهذه الوجبة تعتمد على أنف الغزال بعد تنظيفها من الشعر وتقطيعها لتطهى مع البصل والتوابل.تشتهر كوريا أيضا بحبهم الشديد إلي لحم الكلاب، ويسمي هذا الطبق بـ" حساء الصحة" وهو عبارة عن بصل أخضر وتوابل مع لحم الكلاب.في أستراليا تشتهر بطبق الخفافيش، ويتم فيه طبخ الخفافيش مع كل أعضائه مع بعض الخضروات وحليب جوز الهند.يوجد في آسيا الجنوبية وبعض الأماكن في إفريقيا، حيث تؤكل مباشرة بعد قطع جمجمة القرد بأداة حادة دون طهي.يقدم هذا الطبق في تايلاند وتايوان أيضا، وهو عبارة عن طبق من الحشرات التي تتنوع بين ديدان وصراصير.أكلة هندية مكونة من جنين الماعز حيث تترك الماعز الحامل، حتى قبل الولادة مباشرة ثم إخراج الجنين من بطن الأم قبل الطبخ ويؤكل كما هو وتسمي بـ" كوتي باي".تقدم كينيا طبق التمساح هو عبارة تماسيح صغيرة مقلية تقدم مع الخضروات والليمون.من الحلويات الغريبة تقدم في دول مثل اليابان، وهولندا، وفيتنام وهي أطباق تتكون من الحشرات والضفادع وهو نوع من أنواع البسكويت المقرمش المحشو بالدبابير، بالإضافة إلي كاب كيك الديدان، فاهي كاب كيك محشو بالديدان.وهي حلوى تقدم في عدد كبير من دول الآسيوية، عبارة عن جراد مقلي يقدم إلى جانب شيكولاتة النوتيلا.هو طبق شهير جدا في الصين، وهو عبارة عن بيض يتم دفنه في الطين والتراب، حتى يتعفن ويصبح لونه أسود ثم يؤكل.يعد هذا الطبق من أشهر الأطباق الصينية، وهو عبارة عن طبق مصنوع من لحم السلاحف.