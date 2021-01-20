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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تسلا تحقق في اشتعال النار في سيارة طراز موديل 3

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:23 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، أن شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات تتعاون حاليا مع إدارة الإطفاء في مدينة شنغهاي الصينية لمعرفة سبب حادث اشتعال النار في إحدى السيارات من طراز موديل 3 التي تنتجها الشركة الأمريكية.

وأشار موقع شنغهاي سيكيورتيز نيوز الإخباري الصيني إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مضيفا: أنه قد يكون ناجما عن حدوث ماس كهربائي في بطارية السيارة بعد اصطدام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة تسلا الأمريكية لم ترد على طلبها للتعليق على النبأ.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من بدء تسلا تسليم السيارات من طراز موديل واي التي تنتجها في مصنعها بمدينة شنغهاي الصينية للعملاء في الصين.

وبحسب بيان تسلا فإنها أنشأت أيضا أكثر من 720 محطة للشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية في مختلف أنحاء الصين.

كان موقع شركة تسلا على الإنترنت قد أشار في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن بعض العملاء الذين يريدون الحصول على السيارة المصنوعة محليا "موديل واي" في الصين سيضطرون للانتظار فترة طويلة، وهو ما يشير إلى الطلب المتزايد على هذه السيارة في السوق الصينية.

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