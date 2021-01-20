وزير الدفاع الأمريكي المقبل يعد بمكافحة التطرف في صفوف الجيش

تعهد وزير الدفاع الأمريكي المقبل لويد أوستن، بمكافحة التطرف في الجيش الأمريكي بعد مشاركة جنود بملابس مدنية في الهجوم على مبنى الكونجرس (الكابيتول) من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.وقال أوستن (67 عاما)، أول أمريكي من أصل إفريقي يتولى قيادة البنتاجون إن "الأنشطة التي شهدناها مؤخرا في صفوفنا، من حيث سلوكيات قد تنم عن عنصرية أو تطرف غير مقبولة على الإطلاق برأيي".وأضاف أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "سأفعل كل ما في وسعي لتخليص صفوفنا من العنصريين والمتطرفين"، بينما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنّ الحرس الوطني أقصى 12 عنصرًا من المهمّة الأمنية المكلّفة تأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في واشنطن اليوم الأربعاء.وقالت الوزارة إن قرار إقصائهم اتّخذ في أعقاب تحقيق أجري لتبيان ما إذا كانت هناك أيّ علاقة بين العناصر المولجين ضمان أمن العاصمة وجماعات متطرّفة.وأكد أوستن الجنرال السابق في سلاح البر الذي يفترض أن يقر مجلس الشيوخ تعيينه، أن "مهمة وزارة الدفاع هي حماية أمريكا من أعدائنا لكن لا يمكننا تنفيذها إذا كان بعض هؤلاء الأعداء يختبئون في صفوفنا".وردا على سؤال عن التهديد الرئيسي الذي تواجهه الولايات المتحدة، ذكر أوستن جائحة كوفيد-19 قبل الصين.وأشار إلى أن الوباء "تسبب بوفاة أكثر من 400 ألف أمريكي وهذه خسائر لا تصدق"، مشيرا إلى أن البنتاجون يمكنه فعل المزيد لمكافحة المرض.