وزير الخارجية الإيرانى يرحب بدعوة قطر للحوار الشامل

رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بدعوة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للحوار الشامل في المنطقة.وكتب ظريف على موقع "تويتر": "ترحب إيران بدعوة أخي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للحوار الشامل في المنطقة. هذا ما نؤكد على ضرورته وندعو إليه دائما".وأضاف: "الحل لكل تحدياتنا هو العمل المشترك للوصول إلى منطقة قوية وآمنة ومستقرة ومزدهرة وخالية من الهيمنة الدولية والإقليمية".وكان الوزير القطري حث دول الخليج العربية على الدخول في حوار مع إيران، ولفت إلى أن الوقت قد حان لتتوسط الدوحة لإطلاق مثل هذه المفاوضات.وقال، في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج، إن حكومته "تأمل في حدوث هذا، وما زلنا نعتقد أن هذا ينبغي أن يحدث".