وول ستريت جورنال: ترامب يناقش إمكانية تشكيل حزب جديد

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية - نقلًا عن مصادر مطلعة في الولايات المتحدة - أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقش خلال الأيام الأخيرة مع مساعديه تشكيل حزب سياسي جديد، في محاولة لممارسة نفوذ مستمر بعد مغادرته البيت الأبيض.ونقلت الصحيفة -في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- عن المصادر، قولها إن ترامب ناقش الأمر مع العديد من مساعديه وأشخاص آخرين مقربين منه الأسبوع الماضي.وأضافت المصادر أن ترامب يريد تسمية الحزب الجديد بـ "الحزب الوطني".وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ترامب دخل في عداوة خلال الأيام الأخيرة مع العديد من قادة الجمهوريين بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (الجمهوري عن ولاية كنتاكي)، الذي قال إن ترامب يستحق اللوم لإثارة أعمال الشغب يوم 6 يناير في مبنى الكونجرس.وأفادت (وول ستريت جورنال) بأن استطلاعات الرأي تظهر أن ترامب يحافظ على دعم قوي بين ناخبي الحزب الجمهوري.وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.وقالت الصحيفة إنه من غير الواضح مدى جدية ترامب في تشكيل حزب جديد، إذ يتطلب الأمر استثمارًا كبيرًا للوقت والموارد، مضيفة أنه في الوقت نفسه، يوجد لدى ترامب عدد كبير من المؤيدين، بعضهم لم يشارك في سياسات الحزب الجمهوري قبل توليه السلطة.ورجحت (وول ستريت جورنال) بأن تواجه أي محاولة لإنشاء حزب جديد معارضة شديدة من مسؤولي الحزب الجمهوري.