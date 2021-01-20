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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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أوتو

فولكس فاجن تتوقع نموا كبيرا في الصين خلال 2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:35 ص
فولكس فاجن
فولكس فاجن
وكالات
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قال ستيفان فويلنشتاين رئيس فرع مجموعة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن في الصين اليوم الأربعاء إن المجموعة تتوقع "نموا كبيرا" في الصين خلال العام الحالي، كما يتوقع فويلنشتاين زيادة حصة فولكس فاجن السوقية.

وأضاف فويلنشتاين في العاصمة الصينية بكين أنه من المتوقع بدرجة كبيرة نمو فولكس فاجن بصورة أسرع من نمو السوق بشكل عام في الصين.

يذكر أن حوالي سيارة من بين كل 5 سيارات تباع في الصين اليوم من إنتاج مجموعة فولكس فاجن التي تضم سيارات فولكس فاجن وأودي وسيات وسكودا وبورشه وغيرها.

من ناحيته قال راينر سايدل نائب رئيس فولكس فاجن في الصين إنه من المتوقع نمو سوق السيارات في الصين وهي الأكبر في العالم بمعدل مماثل لمعدل نمو الاقتصاد الصيني والمتوقع حاليا أن يكون أكثر من 8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

كانت الصين قد نجحت في السيطرة بدرجة كبيرة على تفشي جائحة فيروس كورونا منذ الصيف الماضي بفضل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها. ولا يوجد في الصين حاليا سوى بؤر تفش محلية محدودة. وعادت الحياة الاقتصادية في الصين إلى طبيعتها تقريبا.

كما انتعشت سوق السيارات في الصين بشدة أواخر العام الماضي.

وفال فويلنشتاين إنه يؤمن بقوة ليس فقط بأن الصين هزمت كورونا، لكن أيضا بأنها تغلبت على التراجع الاقتصادي قصير المدى الذي بدأ مع النزاع التجاري مع الولايات المتحدة في 2018.

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