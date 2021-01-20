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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استقرار الأحوال الجوية وزيادة نشاط الرياح بمطروح (صور)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:26 ص
نشاط الرياح بمطروح
نشاط الرياح بمطروح
ياسمين شعيب
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شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، استقرار الأحوال الجوية، وزيادة نشاط الرياح، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد القصوى تحسبا لحدوث تداعيات.

جاء ذلك بعدما شهدت المدينة سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على مدار يومين.

وتستمر غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح في أعمالها على مدار الساعة والمتابعة مع غرف عمليات مجالس مدن مطروح الثمانية لتلقي استغاثات وشكاوى المواطنين والاستجابة لها.

وكان محافظ مطروح وجه رؤساء مراكز ومدن المحافظة وشركة المياه والصرف الصحي والحماية المدنية وقطاع الكهرباء وإدارة المرور، وغرفة عمليات ديوان عام المحافظة ومجموعة التدخل السريع، بتنفيذ ومراجعة رفع درجة الاستعداد، ووضع جميع المعدات والمركبات ووسائل التأمين والأفراد في حالة تأهب قصوى.

كما وجه بمراجعة صلاحية وتأمين أعمدة الكهرباء وكابلات الكهرباء الهوائية، واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر ومراجعة وتطهير جميع شنايش المطر، ومطابق وشبكات الصرف الصحي والتأكيد على صلاحية مركبات ومعدات وأجهزة مجالس المدن لمواجهة أي مواقف طارئة.

وأكد محافظ مطروح على مراجعة خطة انتشار كافة المركبات المجهزة والمعدات طبقًا للتوقعات والدروس المستفادة لتلافي جميع نقاط الضعف والملاحظات التي ظهرت من التجارب السابقة.

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