13 ألف إصابة و162 وفاة جديدة بكورونا فى الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 13 ألفا و823 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 10 ملايين و595 ألفا و660 حالة.ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 162 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 152 ألفا و718 حالة.