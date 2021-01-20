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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: الدفعة الأولى من لقاح كورونا ستصل في فبراير

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:23 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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صرح رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونج سيه-جيون، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى كوريا الجنوبية في أوائل شهر فبراير المقبل.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن رئيس الوزراء قوله إن كوريا الجنوبية وقعت مع "مرفق كوفاكس" (COVAX facility) على عقد لتوريد جرعات اللقاحات التي تكفي لـ 10 ملايين شخص.

وذكر أن هناك احتمال وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى البلاد في شهر فبراير المقبل، مضيفا أنه من المتوقع أن تتكون الدفعة الأولى من 100 ألف جرعة، وهي تكفي لتطعيم 50 ألف شخص فقط، لكن لم يتم تحديد الكمية بعد وتجري الحكومة حاليا مشاورات.

وردا على سؤال عما إذا كانت حملة التلقيح الأولى ستبدأ في غضون منتصف شهر فبراير المقبل، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تجري الاستعدادات للقيام بذلك.

وأضاف أنه من المرجح أن تجري حملة التلقيح الأولى على العاملين في القطاع الطبي.

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