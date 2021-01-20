إصابة 6 شرطيين أفغان في انفجار لغم بـ«هيرات»

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان، اليوم الأربعاء، إصابة ستة من رجال الشرطة جراء انفجار لغم قرب موقع للشرطة في إقليم "هيرات".ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم عبد الأحد والي زادة قوله إن الانفجار وقع في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء أمس (الثلاثاء) بالتوقيت المحلي للبلاد في منطقة "أنجيل" وهو ما أسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.