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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

673 إصابة جديدة بكورونا فى فنزويلا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:52 ص
كورونا في فنزويلا
كورونا في فنزويلا
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أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، عن أنها سجلت 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينها ثلاث حالات وافدة.

وذكرت وزار الصحة- في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني- أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 121 ألفا و117 حالة، تعافى منها 113 ألفا و652 حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة في فنزويا 6 آلاف و349 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1116 حالة بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

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