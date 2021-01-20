673 إصابة جديدة بكورونا فى فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، عن أنها سجلت 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينها ثلاث حالات وافدة.وذكرت وزار الصحة- في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني- أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 121 ألفا و117 حالة، تعافى منها 113 ألفا و652 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة في فنزويا 6 آلاف و349 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1116 حالة بعد تسجيل 4 حالات جديدة.