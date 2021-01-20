التحركات والدبلوماسية المصرية وحفل تنصيب بايدن يتصدران مقالات كتاب الصحف

تناول كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأربعاء، عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية النشطة، وحفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن.ففي عموده "كل يوم" بصحيفة "الأهرام"، وتحت عنوان "تحركات مصرية وشهادة عربية" أكد الكاتب مرسي عطا الله، أن التحركات السياسية والدبلوماسية النشطة لمصر في الساحة العربية خلال الأيام الأخيرة وضمنها لقاء القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد ساعات من قيام الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة بنقل رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تؤكد أن التضامن العربي يظل هو الحقيقة الثابتة الدائمة في أجندة السياسة المصرية والتي تسبق كل الحقائق وتفوقها.وقال عطا الله "أثبتت الأيام والسنون أن مصر قبل معاهدة السلام وبعد معاهدة السلام لم تتزحزح خطوة واحدة بعيدا عن التزاماتها القومية تجاه أمتها العربية لأن كراسة السياسة الاستراتيجية لمصر ترتكز إلى مبادئ ثابتة وراسخة مهما تكن في المشهد الإقليمي من مناورات وتكتيكات لأن السياسة المصرية ليست انتهازية وإنما هي محكومة بضوابط محددة تتناغم مع كل ما يعبر عن تطلعات الأمة العربية المشروعة سياسيًا واجتماعيًا".وأضاف أن مصر لم يتزعزع إيمانها لحظة واحدة -مهما اشتدت العواصف المصنوعة ضدها في بعض الفترات- بأن الشعوب العربية يجمعها أكثر بكثير مما يراد له أن يفرق بينها فنحن شعوب أمة واحدة تمتد جذورها إلى تاريخ واحد وتطلعات شعوبها تقودها تلقائيا إلى مصير واحد مهما كان حجم اختلاف الظروف وتباين وجهات النظر بين الحين والحين.وأشار إلى أن الذي يدرس تاريخ المنطقة التي نعيش فيها يذهله ذلك المزيج من الحب والارتباط بين مصر وسائر شعوب الأمة العربية سواء تلك التي في الشرق منها وتشمل الجزيرة العربية واليمن ودول الخليج والشام وفلسطين وأرض الرافدين أو تلك التي في الغرب منها وتختلف أصولها وجذورها وأعراقها عن عرب الشرق ولكن الله جعل مصر رابطا ومظلة تحمى هذا التواصل التاريخي والجغرافي.وفي عموده "رأي" بصحيفة "الجمهورية" تطرق الكاتب السيد البابلي، إلى حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، قائلا "اليوم هو اليوم المشهود في الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيقام حفل التنصيب الذي بعده سيصبح بعده جو بايدن هو الرئيس الجديد لأمريكا ويرحل دونالد ترامب عن البيت الأبيض".. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعيش اليوم حالة من الطوارئ والاستنفار خوفا من أن يتسم رحيل ترامب بأعمال عنف من جانب أنصاره في عدد من الولايات الأمريكية من الغاضبين والمحتجين على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وأكد الكاتب أنه سواء كانت هناك احتجاجات أو أعمال عنف أو أحداث غير متوقعة فإن ذلك لن يغير من حقيقة أن عصر ترامب قد انتهى وأن الرئيس الجديد له سياسته وأداؤه المختلف وأن إدارة جو بايدن ستعيد النظر في الكثير من قرارات ترامب وخاصة في مجال العلاقات الخارجية.وأشار إلى أن الرأي العام في أمريكا اليوم لا يتابع التغيير في السياسات أو ما سيحدث غدا ولا يتابع اليوم الخروج الآمن لترامب من البيت الأبيض، فترامب سيغادر ولن يحضر احتفالات التنصيب، وهو أمر لم يحدث منذ مائة عام حيث كان الرؤساء السابقون يواظبون على حضور حفل تنصيب من يخلفهم في الرئاسة.وفي ذات السياق، وتحت عنوان "دخول وخروج رئيس" قال الكاتب محمد بركات وفي عموده "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار" إن "اليوم.. هو اليوم المشهود في الولايات المتحدة الأمريكية كلها، ابتداء من الساحل الشمالي الشرقي حيث "نيويورك" وصولا إلى الساحل الغربي حيث "كاليفورنيا"، مرورا على كل الولايات الخمسين التي تشملها القارة الأمريكية.وأضاف "ففي هذا اليوم.. من المقرر طبقا للدستور الأمريكي أن تنتهي رسميا ولاية الرئيس ترامب، الذي خسر الانتخابات لتجديد ولايته في نوفمبر الماضي، وتبدأ ولاية الرئيس الجديد "جو بايدن" الذي فاز في الانتخابات بعد معركة شرسة مليئة بالعجائب والغرائب".وأوضح بركات أن هذا يعني أن يودع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب رسميا، المنصب الرئاسي الذي دام أربع سنوات طوال، مليئة بالمتناقضات والمشاكل والطرائف والتقلبات، التي لم يسبق أن شهدت أمريكا مثيلا لها من جانب أحد الرؤساء السابقين له.وأشار إلى أنه على الرغم من كل ذلك، أصبح ترامب وسيظل مدونا في سجلات التاريخ، بوصفه الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، شاء البعض أم أبى، وخاصة قيادات الحزب الديمقراطي الأمريكي.وأفاد بأنه سيظل أيضا أكثر الرؤساء الأمريكيين إثارة للجدل ولفتا للانتباه، وموضعا للتساؤل حول ما إذا كان ظاهرة طارئة على الساحة السياسية الأمريكية، أم أنه بمثابة المتغير الأكثر عمقا من ذلك.ومضى بركات قائلا: "اليوم أيضا.. وفي لحظة انتهاء ولاية ترامب، من المقرر أن تبدأ الولاية الرسمية للرئيس "جو بايدن" بحفل التنصيب الرسمي له، بوصفه الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، وهو الحفل الذي أعلن ترامب أنه لن يحضره، نظرا لكونه مازال غير معترف بفوز بايدن، بل يؤكد أنه قام بسرقة وتزوير الانتخابات، وأن الفائز الحقيقي هو ترامب وليس بايدن".واختتم مقاله بأن: "نقول من المقرر واضعين في اعتبارنا حالة القلق والتوتر والترقب، والاستنفار الأمني غير المعتادة في العاصمة الأمريكية، تخوفا وتحسبا من وقوع أعمال عنف تهدد أو تعوق مراسم حفل التنصيب للرئيس الجديد، من أنصار الرئيس المنتهية ولايته".وفي عموده "خواطر" وتحت عنوان "توطين صناعة النقل الكهربائية ثورة صناعية واقتصادية واجتماعية" قال الكاتب جلال دويدار بصحيفة "الأخبار"، "يقاس تقدم الأمم بمدى مواكبتها للجديد في العلوم والتكنولوجيا.. هذا التوجه يعد من سمات الدول المتطلعة للازدهار والساعية للحاق بركب التقدم.. حول هذا الشأن المهم جاء بحث خطوات توطين صناعة السيارات الكهربائية في عدد من الاجتماعات التي عقدها الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المسؤولين المعنيين بهذا الملف".وأضاف أن هذه الاجتماعات تناولت توفير متطلبات التحرك لمواكبة ما توصلت إليه الجهود الدولية المتسارعة في تكنولوجيا هذا المجال سواء كان بالنسبة لسيارات الركوب أو الأتوبيسات التي يجري تسييرها بالشحن الكهربائي".وأفاد بأنه تجسيدا للاهتمام الذي توليه الرئاسة لهذا الأمر فقد ركز الاجتماع الذي عقده الرئيس أمس الأول على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تبني وتنمية هذا التوجه الصناعي.. حيث ركز الرئيس على أهمية العمل من خلال هذه المشاركة على الارتفاع بنسبة المكون المحلي في عملية توطين هذه الصناعة.ومضى قائلا: " هذا المشروع الصناعي الاقتصادي الخدمي الاجتماعي الواعد يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لهذه التكنولوجيا الصناعية بما يصب في صالح مسيرة التنمية.. إنه سيسهم أيضا في سد احتياجات الاستخدام الداخلي وتصدير الإنتاج إلى كل دول العالم".ولفت دويدار إلى أن هذا المخطط يتضمن الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لإرساء دعائم هذه الصناعة في مصر.. ويأتي ذلك اعتمادًا على موقع مصر واتفاقاتها التجارية الإقليمية والدولية التي تمنحها امتيازات وتسهيلات ضريبية.. يضاف إلى ذلك توافر العقول الفنية والأيدي العاملة اللازمة لتحقيق هذا الهدف.وأكد أنه لا جدال أن مثل هذا المشروع الضخم بعوائده المتوقعة يمثل فرصة أمام البنوك لاستثمار المدخرات المحلية للمساهمة في عملية التمويل.. بالطبع فإن أهمية هذا المشروع تكمن في مواكبة التطلعات والآمال للتطور وللمستقبل.وقال: "ارتباطا فإنه لن تمضي سنوات قليلة حتى تصبح سيارات التسيير بالوقود العادي أسيرة المتاحف.. من ناحية أخرى وفي إطار البند الاقتصادي فإن استخدام السيارات الكهربائية سيحد من استخدام البترول وما يرتبط به من أعباء اقتصادية وتلوث مناخي.. يضاف إلى ذلك ما سيترتب على ذلك من إتاحة فرص عمل واسعة وتعظيم للقيمة الاقتصادية المضافة لدعم المسيرة نحو الازدهار والرخاء.وفي عمود "إنها مصر" وتحت عنوان "البرلمان.. والله زمان!"، أعرب كرم جبر في صحيفة "الأخبار"، عن سعادته بالمواجهات الجريئة من أعضاء مجلس النواب للوزراء، لافتا إلى أن ذلك لم يحدث منذ فترات طويلة، لدرجة أن البعض تصور أنه صاحب حصانة ضد النقد والمساءلة.وأفاد بأن استمرارية هذا الأداء الجاد، تتطلب التسلح بالموضوعية والابتعاد عن المظهرية والهجوم غير المبرر، فالمسألة ليست أوكازيونا للهجوم على الوزراء، وإنما مساءلة برلمانية تتسلح بالحقائق والمعلومات، وإعلاء المصلحة العامة والابتعاد عن المصالح الشخصية.وأعرب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن سعادته أيضا بامتلاء القاعة رغم ظروف كورونا، قائلا: " هذا معناه نهاية عصر النواب الغائبين والنائمين، فالقاعة فيها شباب يبشر بالأمل والتفاؤل واستشراف المستقبل والتواجد المستمر".