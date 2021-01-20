ترامب يؤجل ترحيل المهاجرين الفنزويليين لمدة 18 شهرًا

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل ترحيل المواطنين الفنزويليين الذين يقيمون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، لمدة 18 شهرًا.وقال ترامب في مذكرة نشرها البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء: "وفقًا لسلطتي الدستورية لإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، قررت أنه من مصلحة السياسة الخارجية للولايات المتحدة إرجاء ترحيل أي مواطن فنزويلي أو أجنبي عديم الجنسية أقام بشكل اعتيادي في فنزويلا، مع مراعاة بعض الشروط والاستثناءات.وأضاف: وبناءً على ذلك، أوصي باتخاذ التدابير المناسبة لتأجيل ترحيل أي مواطن فنزويلي أو أجنبي عديم الجنسية كان يقيم بشكل اعتيادي في فنزويلا، ويقيم حاليًا في الولايات المتحدة اعتبارًا من 20 يناير 2021، لمدة 18 شهرًا.واختتم الرئيس الأمريكي المذكرة قائلا: "وجهت كذلك وزير الأمن الداخلي باتخاذ الإجراءات المناسبة للسماح بتوظيف الأجانب الذين تم تأجيل ترحيلهم، على النحو المنصوص عليه في هذه المذكرة، طوال مدة هذا التأجيل".