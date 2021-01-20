أراب ويكلى: أردوغان يريد قمع المعارضة بالتضيق على مواقع التواصل

قالت صحيفة "أراب ويكلي" البريطانية إن قرار الحكومة التركية بحظر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وPinterest وPeriscope بعد أن رفضت تعيين ممثل محلي لهم داخل تركيا، تقييد جديد لحرية التعبير، وجزء من محاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي وتضييق الخناق على المعارضة.وتابعت "أراب ويكلي": أن القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر تتطلب من الشبكات التي تضم أكثر من مليون مستخدم يومي فريد تعيين مبعوث للتعامل مع أوامر المحكمة التركية لإزالة المحتوى المسيء في غضون 48 ساعة.فيما غرد نائب وزير البنية التحتية التركي عمر فاتح على تويتر: أنه سيتم تغريم الشركات التي لا تزال تعلن على المنصات الثلاث، وتابع: إن أنقرة "مصممة على القيام بكل ما هو ضروري لحماية بيانات شعبها وخصوصيته وحقوقه"، وأضاف: "لن نسمح أبدًا للفاشية الرقمية بكسر قواعد السيطرة في تركيا".وأضافت "أراب ويكلي": أنه إذا استمرت الشبكات الثلاثة المذكورة في تجاهل القانون، ستقطع تركيا نطاقها الترددي بنسبة 50% في أبريل ثم 90% بحلول مايو، مما يجعل الوصول إليها غير ممكن فعليًا.ودعت سارة كلارك، التي ترأس برنامج أوروبا وآسيا الوسطى التابع لمجموعة المادة 19 من حرية وسائل الإعلام، الشركات إلى "عدم المساهمة في الرقابة التركية على المحتوى عبر الإنترنت"، وحذرت أيضًا من خطر تعريض المستخدمين "للاعتقال والمحاكمة التعسفية من خلال تسليم بياناتهم الخاصة إلى السلطات التركية".تظهر الأبحاث أنه مع تشديد قبضة أردوغان على وسائل الإعلام الرئيسية، خاصة منذ أن نجا من انقلاب فاشل في عام 2016، سعى الشباب للحصول على المعلومات عبر الإنترنت، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.حذر أردوغان الأسبوع الماضي من أن "العالم السيبراني.. أصبح تهديدًا للبشرية"، ووعد بإنشاء "وطن إلكتروني" كجزء من الدفاع عن تركيا.وقال أردوغان: "أولئك الذين يتحكمون في البيانات يمكنهم تأسيس ديكتاتورياتهم الرقمية من خلال تجاهل الديمقراطية والقانون والحقوق والحريات".وفقًا لمؤسسة حرية التعبير في تركيا، فقد تم حظر أكثر من 450 ألف نطاق وأكثر من 42 ألف تغريدة منذ أكتوبر.يذكر أنه بين عامي 2017 و2020، تم حظر ويكيبيديا، بينما عانى موقع YouTube من مصير مماثل بين عامي 2008 و2010، وبشكل متكرر على مدى فترات أقصر في العقد الماضي.