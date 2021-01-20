الكويت: إلغاء أذونات عمل 1774 وافدًا فى أسبوع

كشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، عن إلغاء أذونات عمل ألف و774 وافدًا خلال أول سبعة أيام منذ انطلاق نظامها الجديد في 12 يناير الجاري، لافتة إلى أنها استطاعت إنجاز 25 ألفًا و565 معاملة خلال تلك الفترة.وأوضحت الإحصائية أن ألف و86 وافدًا ألغي إذن عملهم بشكل نهائي للسفر، إلى جانب 127 إلغاء إذن العمل لوفاة العامل، وكذلك 561 إلغاء إذن العمل لسقوط الإقامة خارج الكويت، إلى جانب تجديد إذن عمل 10 آلاف و461 وافدًا.وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن تدشين النظام الجديد يأتي بناء على خطة عمل محددة بإطلاق تدريجي للخدمات الإلكترونية ولمدة شهر من تاريخ الإطلاق، مهيبة بأصحاب الأعمال تقديم الطلبات عن طريق الموقع الإلكتروني (خدمة أسهل) فقط، وإرسال الاستفسارات عن طريق الموقع الإلكتروني (خدمة الاستفسارات).