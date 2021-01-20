ترامب يعفو عن إليوت برويدى المتهم بالاحتيال

قالت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسئول كبير بالإدارة الأمريكية لم تسمه، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايتة دونالد ترامب، أصدر عفوا عن إليوت برويدي كبير جامعي التبرعات لحملته الانتخابية والمتهم بالاحتيال.يأتي هذا فيما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قرر العفو عن مستشاره السابق، ستيف بانون، في قرار باللحظة الأخيرة قبل ساعات من تركه منصبه.وأفادت الشبكة بأن ترامب قال إنه بعد مداولات كثيرة قرر العفو عن بانون كأحد إجراءاته الأخيرة في منصبه.