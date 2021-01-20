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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المحكمة الأوروبية: تركيا انتهكت حقوق المطرب أتيلا تاش الدستورية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:15 ص
المحكمة الأوروبية
المحكمة الأوروبية
أمينة ذكى
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قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك تركيا لحقوق مطرب تركي بسبب احتجازه المطول بتهم تتعلق بالإرهاب، وقالت المحكمة الأوروبية إن تركيا انتهكت حق أتيلا تاش في "الحرية والأمن" وكذلك "حرية التعبير" خلال اعتقاله الذي استمر 14 شهرًا بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية" وأمرت السلطات التركية بدفع مبالغ مالية للمطرب حوالي 15000 يورو كتعويض، وفقا لما نقله موقع أحوال.

حُكم على طاش بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية " في يوليو 2016، وكان تاش قد كتب تغريدات ومقالات نُشرت في صحيفة 'ميدان بين عامي 2011 و2016، انتقد فيها بشكل لاذع سياسات الحكومة، وتمت ملاحقة تاش بتهم مرتبطة بالإرهاب.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنه "لم تكن هناك وقائع أو معلومات من شأنها أن تقنع المراقبون بأن طاش ارتكب الجرائم المعنية"، فيما واجه طاش ما يصل إلى حكمين بالسجن مدى الحياة في حالة إدانته، حتى أفرجت محكمة تركية عنه في مارس 2017 وعلقت تنفيذ العقوبة.

تم القبض على طاش للمرة الثالثة في أبريل 2017 بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب. مرة أخرى، أُسقطت التهم بعد شهور خلف القضبان، لكن المحكمة حكمت على طاش بالسجن ثلاث سنوات وشهر واحد بتهمة مساعدة منظمة إرهابية.

بشكل عام، أمضى طاش 416 يومًا خلف القضبان وتمت تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه العام الماضي.

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