القوات التركية تقصف منطقة الشهباء السورية بالأسلحة الثقيلة

كشف موقع خبر 24 التركي أن القوات التركية ومواليها قصفت منطقة الشهباء وريفها بحلب في سوريا بالأسلحة الثقيلة في انتهاك جديد.وبالتزامن مع قصف قريتي مرعناز وعلقيمة بناحية شرا، أقدمت القوات التركية ومواليها مساء أمس على قصف ريف مقاطعة الشهباء بالأسلحة الثقيلة وبشكل مكثف.وأفادت مصادر مطلعة من المنطقة، بأنّ منطقة سد الشهباء وقرية سموقية تعرضتا لقصف مكثف من قبل القوات التركية ومواليها، والذي جاء بعد ساعات من قصفه لقريتي مرعناز وعلقيمة في ناحية شرا بمقاطعة عفرين.والجدير بالذكر بأن تركيا ومواليها لا تفوت أي فرصة لارتكاب انتهاكاتها المتواصلة على عفرين ومحيطها دون أي رادع من أي طرف، وذلك عقب الصمت الدولي الذي لا يحرك ساكنًا.