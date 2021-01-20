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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماذا يفعل بايدن فى أول يوم له بالبيت الأبيض؟

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:41 ص
بايدن
بايدن
هدير سند
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كشفت مصادر صحفية أمريكية عن الجدول المزدحم للرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، حيث من المقرر تنصيبه رسميا كرئيس للولايات المتحدة، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وبهذه المراسم، تنتهي ولاية الرئيس "السابق" الجمهوري دونالد ترامب بعد 4 سنوات قضاها في البيت الأبيض، وتبدأ حقبة جديدة مع الديمقراطي بايدن الذي حقق الفوز في الانتخابات بفارق مريح.

وحسب ساهل كابور، الصحفي المختص بالسياسة الداخلية في شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، فإن مهام بايدن يوم التنصيب ستبدأ مبكرا.

ففي الساعة 8:45 صباحا بتوقيت واشنطن، يؤدى بايدن ونائبته كامالا هاريس وزوجها دوغلاس إيمهوف، الصلاة في كاتدرائية القديس ماثيو الرسول، مع مجموعة من السياسيين والبرلمانيين.

وفي العاشرة والنصف، يصل بايدن وهاريس إلى مبنى الكابيتول، مقر مجلسي النواب والشيوخ، حيث سيؤدي الرئيس الجديد ونائبته اليمين الدستورية الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي.

وفي تمام الساعة 12 ظهرا، يعلن أن بايدن هو الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة، وسيلقي كلمة بمثابة افتتاح لفترة رئاسته.

ويستأنف الرئيس برنامجه في المساء، فعلى الساعة 8:48 سيحضر مع السيدة الأولى جيل بايدن ونائبته وزوجها برنامج "الاحتفال بأمريكا"، وسيتحدث الرئيس وزوجته مجددا.

وفي تمام الساعة 9:55 مساء، سيظهر الرئيس والسيدة الأولى في شرفة الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض.

ومن المقرر أن تعقد جين بساكي المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، مؤتمرا صحفيا في السابعة مساء.

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