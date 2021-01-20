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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: النسخة البريطانية المتحوّرة من كورونا وصلت إلى 60 دولة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:59 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أنّ النسخة البريطانية المتحوّرة من فيروس كورونا المستجدّ رُصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقلّ، أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع.

وقالت المنظمة، في بيان، إنّ النسخة المتحوّرة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، ويعتقد أنّها أكثر عدوى من النسخة البريطانية رُصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة لغاية اليوم، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

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