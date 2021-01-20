رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 404 إصابات جديدة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:23 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
أ ش أ
طباعة
تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية حاجز الـ400 إصابة مجددا خلال الساعات الـ24 الماضية، رغم تباطؤ وتيرة الموجة الثالثة من الفيروس.

وذكر المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء- إن البلاد سجلت 404 إصابات جديدة بالفيروس التاجي ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 73 ألفا و518 شخصا.

وأضاف المقر المركزي أنه من بين الحالات جديدة، كان هنالك 373 إصابة محلية و31 إصابة وافدة من الخارج.

وسجلت كوريا الجنوبية 17 وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1300 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، بلغ عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية إلى 323 شخصا، بانخفاض قدره 12 شخصا عن اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الشفاء 60 ألفا و180 حالة بزيادة 712 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما انخفض عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي بمقدار 325 شخصا عن اليوم السابق إلى 12 ألفا و38 شخصا.

موضوعات متعلقة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

جمع بين مناصب.. زعيم الأغلبية بالبرلمان يتهم أسامة هيكل بمخالفة الدستور

الصور

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

سفير بيلاروسيا يزور جامعة بني سويف التكنولوجية لبحث التعاون (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

علماء صينيون يطورون علاجًا جينيًا يمكنه تأخير الشيخوخة

خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون

تطوير دواء جديد يعالج سرطان الدم النخاعى الحاد

بلا نوم فى ملبورن.. فئران فندق العزل تزعج القازاخستانية بوتينستيفا

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

رسائل لم تُنشر لمارسيل بروست.. قريبًا عن دار خطوط

«أنا وهم» ندوة بمكتبة مصر العامة.. اليوم

«نوستالجيا» يجمع 4 من كبار التشكيليين فى جاليرى ديمى بالزمالك

ندوة حول استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد بالأعلى للثقافة