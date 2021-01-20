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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 103 إصابات جديدة بكورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:34 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي سجل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك انخفاضا من 118 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 88 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية.

وانخفض عدد حالات الإصابة بدون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 58 من 91 حالة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 88557 حالة، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.

ولا تشمل الأرقام الحالات المسجلة في هونج كونج وماكاو وهما إقليمان صينيان لكنهما يقدمان بياناتهما بشكل مستقل.

كما تستبعد اللجنة الحالات المسجلة في تايوان وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي تقول الصين إنها تابعة لها.

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