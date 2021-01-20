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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا: تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:03 ص
شبكة لتهريب المهاجرين
شبكة لتهريب المهاجرين
وكالات
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أعلنت السلطات الأمنية الموريتانية أنها ضبطت أكبر شبكة لتهريب المهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء "الفرنسية"، قال العقيد ادي ولد بمب ولد اليزيد، قائد الناحية العسكرية الغربية للدرك الوطني التي تعنى بأمن سواحل العاصمة نواكشوط، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إنه "تم القبض على 150 شخصا جميعهم أجانب تمكنت العصابة التي تتاجر بالأشخاص من إدخالهم إلى البلاد بطرق غير قانونية وعبر نقاط عبور سرية إلى الأراضي الموريتانية قادمين من السنغال تمهيدا لتهريبهم عير زوارق إلى أوروبا".

وأوضح المسئول الأمني الموريتاني أنه تم إدخال المهاجرين إلى مناطق متفرقة من العاصمة وإيواؤهم في منازل مجهزة خصيصا لهذا الغرض وأنه تم العثور على قطع من زوارق مطاطية وبراميل وقود وأغراض شخصية على شاطئ المحيط الأطلسي قبالة العاصمة ما مكن الأجهزة الأمنية من تعقب الخيوط التي أوصلت إلى تفكيك الشبكة والقبض على أعضائها.

وتشكل موريتانيا نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء إلى أوروبا وخاصة إسبانيا.

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