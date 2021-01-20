إسرائيل تقصف أهدافا فى قطاع غزة ردًا على إطلاق صاروخ

قصف الجيش الإسرائيلي، ليل الثلاثاء الأربعاء، عدة أهداف في قطاع غزة وذلك ردا على إطلاق صاروخ من القطاع الساحلي باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت المصادر الفلسطينية والإسرائيلية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة صواريخ استهدفت موقعا أمنيا على الحدود الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين بحسب شهود عيان.وفي مدينة غزة قصفت المدفعية الإسرائيلية صاروخين على الأقل باتجاه موقعين أمنيين على الحدود الشرقية للمدينة، فيما استهدفت موقعا آخر شرق بلدة بيت حانون شمال غزة، وفقا لمصادر أمنية فلسطينية.وجاء القصف الإسرائيلي بعد وقت قصير من إعلان إسرائيل سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.وجاء في بيان مقتضب أنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في المناطق السكنية، ما يشير إلى سقوط القذيفة في ارض خلاء، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات.ويعد هذا الهجوم الصاروخي الثاني خلال عدة أيام.