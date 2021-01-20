المكسيك تسجل 1584 وفاة جديدة بكورونا

سجلت المكسيك 18894 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1584 وفاة أخرى وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات هناك إلى مليون و668396 والوفيات إلى 142832.ورجحت الوزارة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من العدد الرسمي بسبب نقص إجراء الاختبارات على نطاق واسع.