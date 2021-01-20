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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل 1584 وفاة جديدة بكورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:13 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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سجلت المكسيك 18894 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1584 وفاة أخرى وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات هناك إلى مليون و668396 والوفيات إلى 142832.

ورجحت الوزارة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من العدد الرسمي بسبب نقص إجراء الاختبارات على نطاق واسع.

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